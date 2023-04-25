İtalya Başbakanı Meloni: Özgürlüğümüz tehlike altında

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:22

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:40

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Nazi Almanyası'nın işgal ettiği İtalyan kentlerinin kurtuluş gününün 78. yıldönümünde konuştu.

Giorgia Meloni, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte İtalya'nın özgürlüğünün "somut bir tehlike altında" olduğunu belirtti.

Meloni, günümüz dünyasında otokrasilerin demokrasilerle "karşı karşıya" geldiğini ve "liberal demokrasilerin İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana hazırlayıp inşa ettikleri uluslararası düzenin" altını oyma tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Meloni, "Bu yeni iki kutuplulukta İtalya seçimini yapmıştır ve bu seçim açıktır. 'Eğer'ler ve 'ama'lar olmaksızın özgürlük ve demokrasinin tarafındayız ve 25 Nisan mesajını hayata geçirmenin en iyi yolu da budur. Zira, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte özgürlüğümüz bir kez daha somut bir tehlike altına girmiştir" dedi.

AP KARARINI HATIRLATTI

Meloni, Avrupa Parlamentosu'nun Eylül 2019'da kabul ettiği "Avrupa'nın geleceği için tarihi hafızanın korunmasının önemine ilişkin" kararı da hatırlattı. Bu belge, Ağustos 1939'da Almanya ve SSCB arasında imzalanan saldırmazlık anlaşmasının "Avrupa'yı ve bağımsız devletlerin topraklarını iki totaliter rejim arasında bölerek İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine yol açtığını" savunuyordu.

Meloni ayrıca, "Bu karar, Ukrayna halkının Rus işgaline karşı özgürlük ve bağımsızlığını savunmak için gösterdiği kahramanca direniş karşısında, mevcut bağlamda daha da büyük önem kazanan bir karardır" diye konuştu.