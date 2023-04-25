İtalyanlar, Avrupa futboluna damga vurdu

Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:11

Güncelleme: 25.04.2023 - 15:11

Bu sezon İtalya ekipleri, sergiledikleri performansla Avrupa kupalarında şampiyonluk iddialarını ortaya koydu. Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 İtalya ekibi, yarı final aşamasına geldi.

İtalya'nın futbol takımları, bu sezon Avrupa kupalarındaki performanslarıyla beğeni topladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Milan ve Inter, Avrupa Ligi'nde Juventus ve Roma, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fiorentina son 4 arasına kaldı.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ SİNYALİ

Geçmiş yıllarda Avrupa kupalarında birçok başarı elde eden İtalyanlar, futbolda eski günlere dönüş sinyali verdi.

Avrupa'da 1980, 1990 ve 2000'li yıllarda söz sahibi olan İtalya ekipleri, sonrasında düşüşe geçti. 2006'daki Calciopoli skandalının da etkisiyle Avrupa kupalarındaki görkemli senelerinden uzaklaşan İtalyanlar, bu sezonki performanslarıyla eski günleri anımsattı.

İtalyanlar, Şampiyonlar Ligi'nde 1980, 1990 ve 2000'lerde 8 kez zafere ulaştı. Söz konusu dönemlerde Juventus 1984-1985, 1995-1996, Milan 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 2002-2003, 2006-2007 ve Inter 2009-2010 sezonunda şampiyon oldu. Inter'in şampiyonluğunun ardından Juventus ile iki defa final gören İtalyanlar, 2010'dan bu yana kupayı kazanamadı.

SADECE BİR KEZ FİNAL

Avrupa Ligi'nde de 1980 ve 1990'lı yıllarda 8 şampiyonluk gören İtalya ekipleri, sonrasında sadece bir kez finale kalabildi. Inter, 2019-2020 sezonundaki söz konusu finalde Sevilla'ya kaybetti. 1988-1989'da Napoli, 1989-1990, 1992-1993'te Juventus, 1990-1991, 1993-1994, 1997-1998'de Inter, 1994-1995, 1998-1999'da ise Parma kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu sezon ikinci kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'nde geçen yıl mutlu sona ulaşan Roma ise organizasyonun ilk şampiyonu olma unvanını elde etti.