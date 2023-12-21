İtalya'da mülteci kararı: 3 yıl içinde bin 500 kişi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:56

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:56

İtalya’dan Libya’daki mülteci ve sığınmacılar konusunda adım geldi. İtalya hükümeti, BM Mülteci Ajansı (UNHCR) ile yaptığı anlaşma gereğince önümüzdeki 3 yıl içinde Libya’dan bin 500 mülteci ve sığınmacıyı topraklarına kabul edecek.

UNHCR tarafından dün yapılan açıklamada, anlaşmanın “Yüksek koruma ihtiyacıyla karşı karşıya olan mülteci ve sığınmacılar için kritik adım” olduğu belirtilerek tahliyenin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, tahliye için koruma ihtiyacı en yüksek seviyede olan kişilerin seçileceği ve ajansın ortaklarıyla birlikte çalışacağı aktarıldı. UNHCR, diğer ülkeleri de insani yardım koridorları açarak ev sahibi ülkeler üzerindeki baskıyı hafifletme konusunda İtalya’yı örnek almaya çağırdı.

UNHCR ile yapılan bu son anlaşma, İtalya’nın Libya’dan gelen bin 300 mülteci ve sığınmacıyı tahliye ettiği yeniden yerleştirme girişimlerinin bir uzantısıdır.