İtalya'da mülteci kararı: 3 yıl içinde bin 500 kişi

İtalya hükümeti, BM Mülteci Ajansı (UNHCR) ile yaptığı anlaşmaya göre, önümüzdeki 3 yıl içinde Libya’dan bin 500 mülteci ve sığınmacıyı topraklarına kabul edecek.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:56
İtalya'da mülteci kararı: 3 yıl içinde bin 500 kişi
Abone Ol google-news

İtalya’dan Libya’daki mülteci ve sığınmacılar konusunda adım geldi. İtalya hükümeti, BM Mülteci Ajansı (UNHCR) ile yaptığı anlaşma gereğince önümüzdeki 3 yıl içinde Libya’dan bin 500 mülteci ve sığınmacıyı topraklarına kabul edecek.

UNHCR tarafından dün yapılan açıklamada, anlaşmanın “Yüksek koruma ihtiyacıyla karşı karşıya olan mülteci ve sığınmacılar için kritik adım” olduğu belirtilerek tahliyenin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, tahliye için koruma ihtiyacı en yüksek seviyede olan kişilerin seçileceği ve ajansın ortaklarıyla birlikte çalışacağı aktarıldı. UNHCR, diğer ülkeleri de insani yardım koridorları açarak ev sahibi ülkeler üzerindeki baskıyı hafifletme konusunda İtalya’yı örnek almaya çağırdı.

UNHCR ile yapılan bu son anlaşma, İtalya’nın Libya’dan gelen bin 300 mülteci ve sığınmacıyı tahliye ettiği yeniden yerleştirme girişimlerinin bir uzantısıdır.


italya mülteci

İlgili Haberler

Akdeniz'de göçmen teknesi battı: 61 kayıp

Akdeniz'de göçmen teknesi battı: 61 kayıp
Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı

Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı
Almanya'da yeni vatandaşlık yasası: Türkleri de yakından ilgilendiriyor

Almanya'da yeni vatandaşlık yasası: Türkleri de yakından ilgilendiriyor

En Çok Okunan Haberler