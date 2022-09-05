İtalya’da restoran, yüksek elektrik faturası nedeniyle mum yaktı

İtalya’da bir restoran elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yaktı.

İHA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:02
İtalya’da restoran, yüksek elektrik faturası nedeniyle mum yaktı
Abone Ol google-news

Avrupa’da enerji fiyatlarında yaşanan artışa İtalya’da bir restoran değişik bir çözüm üretti.

Restoran elektrik faturalarında yüzde 500’e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, “Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak” yorumu yapıldı.

Uzmanlar, İtalya’nın 2021 yılında 43 milyar Euro'ya mal olan enerji ithalatında bu yıl 60 milyar euroya yakın artış beklendiğini belirtti.

Öte yandan Rus petrol şirketi Gazprom geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa’ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu bildirmişti.


italya Elektrik zammı mum restoran

  • İlgili Haberler

  • Afganistan'daki Rus Büyükelçiliğine intihar bombalı saldırı Afganistan'daki Rus Büyükelçiliğine intihar bombalı saldırı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler