İtalya'da taksicilere inceleme başlatıldı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 17:29

Güncelleme: 01.08.2023 - 17:29

İtalya'nın rekabet gözlemcisi, büyük kentlerde taksi kıtlığı yaşandığına ilişkin raporların ardından taksicilere inceleme başlattı.

Rekabet gözlemcisi, başta başkent Roma olmak üzere Milano ve Napoli kentlerindeki müşterilerin uzun bekleme süreleri ve bazı taksilerin kartlı ödemeleri reddettiğini bildiren şikayetlere ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Taksiceler, aralarındaki rekabetin arttırlması için uygulanan girişimleri grev yaparak engelledi. Ancak piyasayı ve tüketicileri korumaya yönelik olası girişimleri inceleyeceğini belirten rekabet gözlemcisi, mevcut taksici lisansına sahip kaç sürücü olduğu hakkında bilgi talep etti.

İtalya hükümeti, yaşanan taksi kıtlığına ilişkin "vatandaşlar için verimli ve şeffaf, taksi şoförleri için adil ve piyasa kurallarına saygılı bir çözüm" bulmak amacıyla "önümüzdeki günlerde taksi hizmeti sorununu inceleyeceğini" söyledi.