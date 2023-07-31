Taksici ile yolcular arasında 'Beni neden beğenmedin' tartışması

İstanbul’da taksicinin “Ben beğenmediğim yolcuları almıyorum” demesi üzerine yolcular, “Bizi neden beğenmiyorsun abi” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o sıra dışı yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:00
Taksici ile yolcular arasında 'Beni neden beğenmedin' tartışması
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Esenyurt’ta uzun süre taksi bekleyen ve taksiye alınmadıklarını iddia eden yolcular, bir süre sonra bir taksiyi durdurarak bindi. Yolculuk sırasında vatandaşlar, taksicilerin kendilerini almadığını söyleyince şoförün tepkisiyle şaşkınlık yaşadı.

"BİZİM NEYİMİZİ BEĞENMİYORSUN?"

Taksici, “Ben beğenmediğim yolcuları almıyorum” demesi üzerine yolcular, “Abi bizim neyimizi beğenmiyorsun” diyerek tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine yine aynı kelimeleri kullanan taksici, ardından ise “İstersen şikayet et korkmuyorum. Ben Arap yolcuları alıyorum, onlar rahat duruyor” diyerek konuşmasına devam etti.

O sıra dışı yolculuk anları ise yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


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