Taksim'de taksici dehşeti: Kayıt alan yolcuya saldırdı
İstanbul Ortaköy'de bir taksici Taksim'e gitmek istediğini söyleyen kişiden 250 lira istedi. Taksimetre açmayan taksici görüntülendiğini fark edince yolcuyu, "motor ışığı yandı" diyerek araçtan indirmek istedi. Yolcu görüntü çektiğini söyleyince ise taksicinin saldırısına uğradı.
Beşiktaş Ortaköy'de bir kişi yol kenarında duran taksiciye Taksim'e gitmek istediğini söyledi. Taksici 250 lira talep etti. Ücreti kabul eden yolcu bir yandan da cep telefonuyla kayıt alarak araca bindi.
TAKSİCİ YOLCUYA SALDIRDI
Kısa bir mesafe ilerledikten sonra şoför, görüntülendiğini fark edince motor ışığının yandığını belirterek durdu.
Kayıt alan yolcu ise şoföre başından beri cep telefonuyla görüntü aldığını ifade etti. Bunun üzerine şoför, kendisini görüntüleyen yolcuya saldırarak elindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Arbede sonrası yolcu, taksiden indi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli zammında yeni gelişme!
- Üşümezsoy'dan Adana uyarısı: '7'lik bir deprem...'
- İYİ Partili isimden Cumhur İttifakı'na 'yeşil ışık'
- Yurttaşa parmak salladı!
- Epic Games'ten Türk oyun geliştiricilerine skandal karar
- Tevfik Göksu'ya kötü haber!
- Yurttaşla yaşadığı gerilim gündem olmuştu
- İşte Erdoğan'ı bir gün korumanın bedeli!
- Şarkıcı Ajdar'ın istediği sahne ücreti dudak uçuklattı
- Arda Güler'in ilk El Clasico heyecanı!