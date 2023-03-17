TIR'daki arı kovanından uyuşturucu çıktı

Adana polisi yaptığı operasyonda bir tırda arı kovanının içinde 3 kilo 352 gram metamfetamin ele geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:16
TIR'daki arı kovanından uyuşturucu çıktı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehre tır ile uyuşturucu sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri bu bilgi üzerine D-400 karayolunda şüpheli tırı durdurdu. Polis tırda narkotik köpeği Hulk ile arama başlattı. Köpek tırın çekici bölümündeki arı kovanlarına tepki vermesi üzerine ekip kovaları açtığında 3 kilo 352 gram metamfetamin ele geçirdi.

Sürücü Azad A. (24) ile yolcu Mehmet Ö. (57) gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 

Narkotik polisleri Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde yaptıkları bir operasyonda ise ayakkabı içinde bonzai, esrar ve uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirdi. Bu olayla ilgili gözaltına alınan F.T. tutuklanırken, B.K. isimli zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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