İtalya’da yanardağ patlaması nedeniyle havaalanı kapatıldı

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı patlaması nedeniyle Catania Havaalanında uçuşlar durduruldu.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 17:14
İtalya’da yanardağ patlaması nedeniyle havaalanı kapatıldı
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İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Avrupa’nın en aktif yanardağı Etna, yeniden faaliyete geçerek kül ve lav püskürttü.

Voragine kraterinde meydana gelen patlama sonrası Catania Havaalanı’nda uçuşlar askıya alındı.

"PATLAMA VE OLUŞAN KÜL NEDENİYLE..."

Havaalanına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlama ve oluşan kül nedeniyle tüm operasyonların durdurulduğu ifade edilerek, yolcuların uçuş bilgilerini öğrenmek için havayolu şirketiyle iletişime geçmesi talep edildi.

Pistin yeniden açılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedilen açıklamada, uçuşların yerel saatle 18.00’dan sonra başlamasının planlandığı belirtildi.


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