Yanardağdan fışkıran lav bir yolu kapattı

İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağdan fışkıran lav, bir yolun kapanmasına neden oldu.

AA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 16:58
Yanardağdan fışkıran lav bir yolu kapattı
Abone Ol google-news

İzlanda yerel basınındaki haberlere göre, yetkililer, Reykjanes Yarımadası'ndaki aktif volkana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yanardağdan fışkıran lavın Grindavik kentine giden yolu kapattığını belirten yetkililer, orman yangınlarına karşı teyakkuzda olunduğunu ifade etti.

Yarımadadaki yanardağ 29 Mayıs'ta patlamıştı.

 


İzlanda haberleri Yanardağ haberleri

İlgili Haberler

İzlanda'nın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

İzlanda'nın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İzlanda'da 2.5 kilometre uzunluğunda bir volkanik yarık oluştu

İzlanda'da 2.5 kilometre uzunluğunda bir volkanik yarık oluştu
İzlanda, İsrail'i 4 golle geçti!

İzlanda, İsrail'i 4 golle geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler