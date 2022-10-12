İtalya'da yaz saati uygulamalı tasarruf planı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 13:16

İtalya, enerji krizi sebebiyle daha fazla güneşten yararlanmak ve bu sayede 70 milyon euro tasarruf elde etmeyi hedefliyor.

İtalya'da, Çevre Tıbbı Derneği (SIMA) üyesi akademisyenler tasarruf amacıyla yaz saati uygulamasının bir ay daha uzaması gerektiğini savundu.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, İtalya'da, Ekim ayının sonunda bitecek olan yaz saati uygulamasının Kasım sonuna kadar uzatılması için imza kampanyası başlatıldı.

Lancet dergisinin başlattığı imza kampanyası, yaz saati uygulamasının bir ay bile uzatılması halinde 70 milyon euro kar getireceğini savundu.

SIMA başkanı Alessandro Miani, "Yaz saatinin sadece 30 gün bile uzatılması, kesin sonuçları olan kolay bir önlem olacak" dedi.

Geçmiş yılların verilerinin karşılaştırıldığı haberde, İtalya'da yedi ay süren yaz saati uygulaması ile 2022'de 190 milyon euro kar edildiği belirtildi.