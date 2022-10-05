Gazprom'dan İtalya kararı: Doğal gaz sevkiyatına yeniden başladı
Rus enerji şirketi Gazprom, İtalya'ya doğal gaz sevkiyatına yeniden başladı
Rus enerji şirketi Gazprom, Avusturya üzerinden İtalya'ya doğal gaz sevkiyatının tekrar başladığını duyurdu.
Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avusturya üzerinden İtalya'ya sevkiyatın yeniden başlaması için taraflar arasında çözüme ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, Avusturya'daki operatörün Gazprom sevkiyatları için onay verdiği ve bu sayede İtalya'ya yönelik sevkiyatın tekrar başladığı kaydedildi.
Gazprom'un İtalya'ya sevkiyatı 1 Ekim'de yaptırımlar nedeniyle Avusturya'da ortaya çıkan yeni mevzuatlarla ilgili sorunlardan ötürü durmuştu.
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