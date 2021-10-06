İtalya’da yerel seçimlerde sol cepheden önemli kazanım

İtalya’da aralarında başkent Roma, Milano, Napoli, Torino, Bolonya’nın da olduğu 1192 yerleşim yerinde düzenlenen kısmi yerel seçimlerin ilk turunda büyük kentlerde merkez sol cepheden Demokratik Parti büyük kazanım elde etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00
İtalya’da yerel seçimlerde sol cepheden önemli kazanım
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Seçimlerde sağ ittifak destek yitirirken 2016’da popülist 5 Yıldız Hareketi’nden başkent Roma’nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Virginia Raggi de koltuğunu kaybetti. 

Roma’daki sandıklardan milliyetçi-muhafazakâr-Avrupa Birliği (AB) karşıtı İtalya’nın Kardeşleri’nden Enrico Michetti yüzde 30.5 oyla birinci, merkez solcu Demokratik Parti’nin eski Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri yüzde 27 oyla ikinci çıktı. Sonuçların kesinleşmesi halinde, ikinci turda bu iki aday yarışacak. 


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