İtalya'da 12 milyon seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy kullacak
İtalya'da kısmi yerel seçimlerde 12 milyon seçmen, 1192 yerleşim yerinde yerel yöneticilerini belirlemek için oy kullanacak.
İtalya'da 1192 yerleşim yerinde yerel yönetimleri belirlemek üzere düzenlenen kısmi yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı.
İç İşleri Bakanlığının verilerine göre, 12 milyon civarında kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kısmi yerel seçimlerde, oy verme işlemi bugün ve yarın olmak üzere iki gün sürecek. Buna göre, oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başladı. Seçmenler bugün saat 23.00'e (TSİ 00.00) kadar, yarın da 07.00 (TSİ 08.00) ile 15.00 (TSİ 16.00) saatleri arasında oy kullanabilecek.
ADAYLAR YÜZDE 50 OY ALAMAZSA TEKRAR OY KULLANILACAK
Aralarında başkent Roma, Milano, Napoli, Torino, Bolonya'nın da olduğu toplam 1192 yerleşim yerinde sandığa gidecek olan halk, kendilerini 5 yıl boyunca idare edecek yerel yöneticileri belirleyecek.
Seçimin yapıldığı yerlerde, hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda 17-18 Ekim'de, ilk turda en yüksek oyu alan iki aday arasında ikinci tur seçim için sandıklar yeniden kurulacak.
Bu arada, 1192 beldedeki yerel seçimlerin yanı sıra Kalabriya bölge yönetiminin belirlenmesi ve Temsilciler Meclisinde boşalan iki milletvekilliği için Siena ve Roma'da ara seçim de yapılacak.
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