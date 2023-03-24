İtalya'da yüzlerce göçmen operasyonla kurtarıldı

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, Akdeniz’de gerçekleştirdikleri iki farklı operasyonda 745 göçmeni kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:57
İtalya'da yüzlerce göçmen operasyonla kurtarıldı
Abone Ol google-news

İtalya’ya yasa dışı yollarla girmeye çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, dün Akdeniz’in 2 farklı noktasında yasa dışı göçmenlere operasyon gerçekleştirdi.

Reggio Calabria bölgesi sahil güvenliği ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilen ilk operasyonda, bir balıkçı teknesinde İtalya’ya girmeye çalışan 295 göçmen kurtarıldı. İkinci operasyonda ise 450 göçmen kurtarıldı.

Kurtarma operasyonlarına, İtalya Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) ve 3 ticari gemi de destek verdi.

İtalya’da 26 Şubat’ta yaşanan tekne kazasında 8 kişi hayatını kaybetmişti.


Akdeniz AB italya göçmen

İlgili Haberler

İtalya’nın ilk kadın avukatının portresi: Lidia Poet

İtalya’nın ilk kadın avukatının portresi: Lidia Poet
İtalya'da onlarca yıldır tartışılan projeye onay: Sicilya dünyanın en uzun asma köprüsüyle ana karaya bağlanacak

İtalya'da onlarca yıldır tartışılan projeye onay: Sicilya dünyanın en uzun asma köprüsüyle ana karaya bağlanacak
İtalya artan göçmen sayısı için Rus Wagner grubunu suçladı

İtalya artan göçmen sayısı için Rus Wagner grubunu suçladı

En Çok Okunan Haberler