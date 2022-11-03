İtalya'dan barış anlaşması çağrısı: Putin ve Zelenski bir araya gelmeli
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bir ateşkes veya barış anlaşması olabilmesi için Putin ve Zelenski arasında bir görüşmenin gerekli olduğunu duyurdu.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Antonio Tajani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında bir anlaşma sağlanmasının gerekli olduğunu söyledi.
Tajani, "Hedef bir anlaşma olmalı, Putin ve Zelenski arasında bir toplantı yapılmalı ki oturup konuşabilsinler" dedi.
İki ülke arasında olası barışın, adalet ilkesine dayanması gerektiğine işaret eden Tajani, "Adalet, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması anlamına geliyor" dedi.
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