İtalya'dan Rusya uyarısı: Birlik halinde olmaz isek Putin kazanacak

İtalya'da görevi sona eren Başbakan Mario Draghi, AB'nin ortak hareket etmemesi halinde Rusya'nın, Ukrayna'da zafere ulaşacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 11:02
İtalya'dan Rusya uyarısı: Birlik halinde olmaz isek Putin kazanacak
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Görevi sona eren İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmelerde AB'nin bütünlüğüne dikkat çekti.

Boomberg'in aktardığına göre Mario Draghi, AB ülkelerinin Ukrayna-Rusya savaşında farklı tutum sergilemeye devam etmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zafere ulaştıracağını söyledi.

Draghi, AB içindeki bölünmelerin ve anlaşmazlıkların sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

Draghi, Avrupa Birliği liderlerine bölgenin resesyonda olduğunu, birlik halinde hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.


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