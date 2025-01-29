İtalya'dan Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek'e inceleme: 20 gün süre!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:44

Güncelleme: 29.01.2025 - 12:44

İtalya hükûmeti, Çin merkezli yapay zekâ girişimi DeepSeek hakkında inceleme başlattı. Gündemden düşmeyen bu gelişmenin odağında, DeepSeek'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği ve Çin'e aktarılan verilerin güvenliği yer alıyor.

MİLYONLARCA KULLANICI VERİSİ RİSK ALTINDA MI?

İtalyan yetkililer, DeepSeek tarafından toplanan kullanıcı verilerinin depolanma ve işlenme süreçlerine ilişkin daha fazla ayrıntı öğrenmek istiyor. Konuya dair yapılan resmi açıklamada, "İtalya'da milyonlarca kişinin verileri risk altında" ifadeleri dikkat çekti.

DeepSeek ise verilerin Çin'e aktarılmasını inkâr etmiyor ve bu işlemlerin veri koruma yasalarına uygun şekilde yapıldığını savunuyor. Ancak İtalya, detaylı bir rapor talep ederek bu durumun yasal standartlara uygun olup olmadığını inceleyecek.

DEEPSEEK’İN 20 GÜNÜ VAR

İtalyan hükûmeti, DeepSeek’e 20 gün süre tanıdı. Şirketin bu süreçte kullanıcı verilerinin nasıl işlendiğini ve güvenlik önlemlerini tüm detaylarıyla açıklayan bir rapor sunması gerekiyor.

CHATGPT’YE BENZER SÜREÇ YAŞANABİLİR

Bu durum, İtalya’nın veri güvenliğine dair ilk hamlesi değil. Geçmişte ChatGPT’ye erişim engeli getiren ilk Batılı ülke olarak kayıtlara geçen İtalya, daha sonra şirketin veri kullanım politikalarını iyileştirmesiyle yasağı kaldırmıştı.

ERİŞİM KISITLAMASI GELEBİLİR

DeepSeek’in talep edilen şartları yerine getirmemesi durumunda, tıpkı ChatGPT gibi İtalya’da erişime kapatılabileceği belirtiliyor. Bu gelişme, Avrupa'daki veri koruma tartışmalarını yeniden alevlendirebilir.