İtalya'dan göç önlemi: Sınır kontrolleri yeniden başlıyor

Yayınlanma: 18.10.2023 - 23:21

Güncelleme: 18.10.2023 - 23:21

İtalya hükümeti, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Schengen ülkesi olan kuzeydoğudaki komşusu Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyma kararı aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin, AB düzenlemesi olan Schengen Sınır Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca; Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrollerinin bir süreliğine yeniden uygulamaya konulması kararı aldığı bildirildi.

'DÜZENSİZ GÖÇ BASKISI'

Açıklamada, İsrail'e yönelik saldırının ardından Avrupa sınırları içinde şiddet eylemleri tehdidinin düzeyinin arttığı ifade edilerek, ayrıca İtalya'nın ciddi bir düzensiz göç baskısıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İtalya-Slovenya sınırından yılbaşından bugüne kadar 16 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığı, denizden de 140 binden fazla göçmenin geldiğine işaret edildi.

21 EKİM'DEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Hükümetin kararına göre, İtalya-Slovenya kara sınırında 21 Ekim'den itibaren başlayacak sınır kontrolleri, 10 günlüğüne uygulanacak. Gerekli görülmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Kontroller, sınırdaki nakliye ve lojistik trafiğini en az etkileyecek şekilde uygulanacak.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin Sloven mevkidaşı Bostjan Poklukar'a, İtalya'nın, Avrupa ve Orta Doğu’da yaşanan son olaylar nedeniyle İtalya-Slovenya sınırında kontrolleri geçici olarak etkinleştirme kararı aldıklarını ilettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Diğer yandan, İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti daha önce aldığı başka bir kararla, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması nedeniyle ülke içinde bazı hassas noktalardaki güvenlik önlemlerini de artırmıştı.