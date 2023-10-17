İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) C Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında İtalya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, kendi sahasında Luciano Spalletti'nin ekibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.
İNGİLTERE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21:45'te başlayacak.
İNGİLTERE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
İngiltere, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Ukrayna ile 1-1 berabere kalmıştı.
İtalya ise kendi sahasında ağırladığı Malta'yı 4-0 mağlup etmişti.
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