Libya makamları, 'dışişleri bakanının Türkiye'ye kaçtığı' iddialarını yanıtladı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:41

Güncelleme: 29.08.2023 - 17:45

Uzun yıllardan bu yana iç savaş ve istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Libya'da dolaşan bir spekülasyon, dünya basınının ilgisini çekti. Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olan Dışişleri Bakanı Necla el-Manguş, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesinin ardından görevden alınmıştı. New York Times, bakanın Türkiye'ye kaçtığını iddia etti.

"SEYAHAT YASAĞI KONDU"

Libya İç Güvenlik Teşkilatı, söz konusu iddialara ilişkin açıklamayı sosyal medya platformu X aracılığıyla yaptı. Açıklamada, İç Güvenlik Teşkilatı'nın, açığa alınan Dışişleri Bakanı'nın seyahatine izin verdiği veya kolaylaştırdığına yönelik iddialar kesin bir dille reddedildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu kişi, havalimanının Başkanlık Salonu, VIP ve normal salon olmak üzere resmi hiçbir kapısını kullanmamış olup, açığa alınması sonrası hakkında seyahat yasağı konulmuştur. Güvenlik kameraları bu durumu açıklayacaktır.''

"SİYONİST REJİM"

Öte yandan İsrail'i tanımayan ve Tel Aviv'le diplomatik ilişkisi bulunmayan Libya'nın, İç Güvenlik Teşkilatı, ''Dışişleri Bakanı'nın, Siyonist rejim mensubu bir üyeyle oturmasını kınıyoruz'' ifadeleriyle görüşmeyi protesto etti.