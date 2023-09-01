Libya Başbakanı Dibeybe: İsrail ile her türlü normalleşmeye karşıyız

Yayınlanma: 01.09.2023 - 07:44

Güncelleme: 01.09.2023 - 07:44

Hükümete bağlı "Hükümetimiz" isimli platformdan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus'ta gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Siyonist rejimle (İsrail) her türlü normalleşmeye karşı olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesinin ardından görevden alınan Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un halkın ve ülkenin çıkarlarından yana olduğunu ifade eden Dibeybe, ancak sorumluluğun bedeli olarak, yapılan ihlalin sonuçlarına katlanılması gerektiğini kaydetti.

Halihazırda yapılan incelemelerle Roma'da yaşananların detaylarını öğreneceklerini aktaran Dibeybe, bir yan görüşme olsa da meselenin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Siyasi hesaplar yapmak ve ülkede kaos çıkarmak için olayı kullanan bazı tarafların olduğunu belirten Libya Başbakanı, Araplarla ilgili ve ulusal meseleler başta olmak üzere Libya halkının değişmez sabitelerinin korunması gerektiğin vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile bir araya geldiği toplantının, "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı" ifadeleri kullanılmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesi nedeniyle görevden almış ve hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Gelişmenin kamuoyunda duyulması Libya genelinde büyük tepki çekerken, ülkede başkent Trablus'un yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmiş, siyasi ve toplumsal kesimlerden Menguş'u kınayan açıklamalar gelmişti.