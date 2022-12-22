İtalya'dan Rusya çıkışı: Çin, ABD, Türkiye ve Vatikan, Putin'i durdurabilir

22 Aralık 2022 Perşembe, 17:31

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 15. İtalya Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Antonio Tajani, İtalya'nın "yeniden inşa" aşamasında Ukrayna'ya yardım etmeye devam edeceğini söyledi.

ANSA'nın aktardığına göre Tajani, ülkesinin, Ukrayna ile Rusya arasında "ateşkes ve aynı masaya oturabilmeleri için çalıştığını" belirterek, "Ancak bunu yapabilmek için Rusya'dan altyapı ağlarına yönelik saldırılara son vermesini istememiz gerekiyor. Rusya'nın, Zaporijya nükleer santrali konusundaki tutumunu değiştirmesi olumlu bir girişim olacaktır" dedi.

Tajani, bu durumda, "Çin, ABD, Türkiye ve Vatikan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durmaya ikna etmek için önemli adımlar atabileceğini" dile getirdi.

Libya'ya değinen Tajani, "Akdeniz bölgesine güçlü bir şekilde bağlı kalacağız. İtalya sadece coğrafi olarak değil, tarihsel olarak da bu bölgeyle bağlantılıdır. Bölgede büyük bir endişe var ve Libya meselesi üzerinde diplomatik düzeyde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunu bir öncelik olarak gördüğümüz için tüm Kuzey Afrika ve Sahra Altı ülkeleriyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Afrikalılarla ortaklığın "göç sorununu çözmeyi" amaçladığını aktaran Tajani, "Sadece Libya'da değil tüm Kuzey Afrika'da istikrarın sağlanması ve göç akınlarının azaltılması için Libya'daki siyasi geçişin tamamlanmasını istiyoruz" dedi.