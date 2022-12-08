Yunan anarşist grup İtalyan diplomatın evine düzenlenen saldırıyı üstlendi

08 Aralık 2022 Perşembe, 16:35

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İtalyan büyükelçi yardımcısı Susanna Schlein'in evine gerçekleştirilen kundaklama saldırısını, Yunan anarşist grup "İntikam Hücresi Carlo Giuliani" üstlendi.

Reuters'ın haberine göre anarşist grup, İtalya'da hapiste bulunan bir anarşistle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Susanna Schlein'in evine 2 Aralık günü erken saatlerde düzenlenen saldırıda en az bir araç tahrip edildi, bir diğeri de hasar gördü.

İntikam Hücresi Carlo Giuliani, saldırıyı geçen yıl bir nükleer enerji yöneticisine yönelik ölümcül olmayan bir silahlı saldırı ve 2016'daki bir bombalı saldırıdan hüküm giyen 55 yaşındaki İtalyan anarşist Alfredo Cospito için düzenlediğini açıkladı.

Grup, anarşist bir web sitesinde yaptığı açıklamada "Yoldaşımıza ve 41 bis'e karşı mücadelesine kendi dayanışma sinyalimizi göndermeye karar verdik" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, büyükelçi yardımcısı Schlein'e "derin endişe" ve taziyelerini iletmişti.

CARLO GİULİANİ KİMDİR?

Carlo Giuliani, İtalya'nın Cenova kentinde Temmuz 2001'de bir polis memuru tarafından başından vurularak öldürülen İtalyan protestocuydu.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, Romalı Carlo Giuliani, Temmuz 2001'de düzenlenen G8 zirvesi sırasında çıkan küreselleşme karşıtı gösterilerde bir jandarma minibüsüne yangın söndürme tüpüyle saldırırken minibüsün içinde bulunan bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldü ve aynı minibüs tarafından ezildi.

İtalyan Yargıç, seken kurşunun meşru müdafaa kapsamında ateşlendiğine hükmetmesi üzerine polis memuru hakkındaki suçlamalar duruşma yapılmaksızın düşürüldü.