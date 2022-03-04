İtalya'dan Rusya'ya kınama
İtalya Başbakanı Draghi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısını kınadı.
İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına tepki gösterildi.
Açıklamada, "Başbakan Mario Draghi, Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik menfur saldırıyı kınıyor. Bu herkesin güvenliğine yapılmış bir saldırı. Avrupa Birliği, Ukrayna'yı desteklemek ve Avrupa vatandaşlarını korumak için müttefikleriyle beraber birlik halinde azami kararlılıkla tepki göstermeyi sürdürmelidir" ifadeleri kullanıldı.
İlgili Haberler
- Son dakika: İtalya Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
- İtalya Başbakanı Draghi: Zelenski'ye ulaşamadık
- ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
En Çok Okunan Haberler
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- 'Covid-19 salgını obeziteyi de artıracak'
- Billie Eilish'den 'meditasyon' açıklaması
- Uzmanı uyardı: Sosyal medya egzersizlerine dikkat!
- Soğuk havalar geri geldi, kardiyoloji uzmanı uyardı
- İmplant, takma dişin sağlamadığı konforu sağlıyor
- 'Alzheimer'i durdurmanın sırrı, bağırsaklarda'
- 'Sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS nedir?
- Bir sürgün mahalli olarak çocukluk!
- Güncel çocuk kitapları...