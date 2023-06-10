İtalya'dan Ukrayna açıklaması: Taarruzun sonucu bu aşamada tahmin edilemez

Yayınlanma: 10.06.2023 - 10:11

Güncelleme: 10.06.2023 - 10:11

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Guido Crosetto, Ukrayna'nın karşı saldırısının sonucunun bu aşamada kesin olarak tahmin edilemeyeceğini dile getirdi.

Crosetto, "Önümüzdeki haftalarda ne olacağını şu anda söylemek mümkün değil. Rusya güçlü savunma hatları oluşturdu. Rusya asker sayısı ve askeri teçhizat bakımından avantajlı durumda. Ukrayna'nın bu topraklar üzerinde kontrolü yeniden ele geçirme girişimi soru işaretleri ve belirsizliklerle dolu ve Ukraynalılar da bunu anlıyorlar, bu yüzden uçak talep ediyorlar" dedi.

Crosetto, "barışa ulaşmanın en kolay yolunun zafer peşinde koşanlara bunun imkansız olduğunu fark ettirmek olduğu" görüşünü yineleyerek, Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardımının ardında yatan nedenin de bu olduğunu belirtti.

Çatışan taraflardan birine silah yardımı yaparak barışın nasıl sağlanabileceğini açıklamanın ve anlamanın "zor" olduğunu kaydeden Crosetto, barış sürecinin ateşkes ilan edildiğinde başlayabileceğini ifade etti.

Crosetto, Kakhovka Barajı'na yapılan son saldırının olası bir çözümü geciktirdiğini savundu.