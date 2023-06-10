Türk gemisinde kaçak göçmen krizi: İtalya'da müdahale edildi

Yayınlanma: 10.06.2023 - 08:56

Güncelleme: 10.06.2023 - 08:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, önceki gün Türkiye'den Fransa'ya giden gemide 'kesici aletli' kaçak kişiler tespit edildiğini duyurmuştu. Gemiye İtalya'da müdahale edileceği açıklanmıştı.

"YAKLAŞIK 15 KAÇAK ŞAHIS"

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 11.20'de DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ yetkililerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne (AAKKM) gelen ihbarda, "Yalova'dan Fransa'nın Sete limanına seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildiği, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıklarının bildirildiği" aktarılmıştı.

MÜDAHALE EDİLDİ

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'den Fransa'ya giden Türk gemisinin kontrolünü ele geçiren kaçak göçmenlerin, İtalyan özel kuvvetlerinin operasyonuyla yakalandığını ve operasyonun başarılı bir şekilde bittiğini duyurdu.

"HER ŞEY İYİ ŞEKİLDE BİTTİ"

Bakan Crosetto, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemi korsanları yakalandı. Her şey iyi şekilde bitti. San Marco birliğinin mensuplarını, polisleri, mali polisleri harika bir işbirliği içinde yürüttükleri operasyondan ötürü tebrik ediyorum. Tebrikler" ifadesini kullandı.

Crosetto, "Rete4" televizyon kanalına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada da kaçak göçmenlerin kaçma girişiminde bulunduklarını anlatarak, "Helikopterin sesini duyduklarında bazıları gece karanlığında denize atlayarak kaçmaya çalıştı. Ama geminin etrafı zaten sarılıydı. Askerler geminin kontrolünü ele almalıydı ve bunu çok kısa sürede yaptılar. Silahlı güçler bu tür durumlar için de lazımdır" yorumunu yaptı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Türk bayraklı kargo gemisi "GALATA SEAWAYS"e özel kuvvetlerin ardından çıkan İtalyan Mali Polisi ve polis ekipleri, bir tercüman vasıtasıyla iletişim kurdukları kaçak göçmenlerin kimliklerini belirledi.

GÖÇMENLER SURİYE, IRAK VE AFGANİSTAN UYRUKLU

Gemide bulunan 2'si kadın 15 kaçak arasında Suriye, Afganistan ve Irak uyrukluların olduğu kaydedildi. 15 kaçak göçmenin daha sonra gemiden indirilerek, Napoli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri bildirildi.

Bu arada, olayla ilgili Napoli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açtığı belirtildi. Olayın baştan sona nasıl gerçekleştiğini aydınlatmaya çalışan savcıların, gemi kaçırma olayına karışan kaçak göçmenleri tespit etmeye, gerçek niyetlerini ve terörle bağlantıları olup olmadığını ortaya çıkarmaya uğraştığı ifade edildi.

KAÇAK YOLCULAR YAKALANDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türk bayraklı Galata Seaways gemisindeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalanarak, gemiden indirilmiştir. İdari işlemlerin tamamlanmasına müteakip, gemi normal seferine devam edecektir. Tüm denizcilerimize geçmiş olsun!" denildi.