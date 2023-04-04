İtalya'da yeme bozukluğu için hapis cezası

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:19

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 14:20

İtalya’da hükümet, anoreksiya ve blumiya gibi yeme bozukluklarını teşvik etmeyi cezalandıran bir yasa tasarısı hazırladı.

BBC'de yer alan habere göre İktidardaki İtalya’nın Kardeşleri (FdI) Partisi tarafından dün sunulan tasarıyla, "aşırı zayıflığa azmettiren" kişilerin 2 yıla kadar hapis ve 60 bin euro'ya kadar para cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Mağdurların 14 yaşın altında olduğu vakalarda ise 4 yıl hapis ve 150 bin euro'ya kadar para cezası verilmesi planlanıyor.