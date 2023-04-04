İtalya'da yeme bozukluğu için hapis cezası

İtalya'da 'aşırı zayıflığa azmettirenler' için hapis cezası öngören yasa tasarısı hazırlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:19
İtalya'da yeme bozukluğu için hapis cezası
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İtalya’da hükümet, anoreksiya ve blumiya gibi yeme bozukluklarını teşvik etmeyi cezalandıran bir yasa tasarısı hazırladı.

BBC'de yer alan habere göre İktidardaki İtalya’nın Kardeşleri (FdI) Partisi tarafından dün sunulan tasarıyla, "aşırı zayıflığa azmettiren" kişilerin 2 yıla kadar hapis ve 60 bin euro'ya kadar para cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Mağdurların 14 yaşın altında olduğu vakalarda ise 4 yıl hapis ve 150 bin euro'ya kadar para cezası verilmesi planlanıyor.

Yasa tasarısını dün açıklayan İtalya’nın Kardeşleri’nden Senatör Alberto Balboni, anoreksiya ve blumiya gibi rahatsızlıkları sosyal medya da dahil herhangi bir araçla teşvik edenlere "baskı uygulamak" istediklerini söyledi.

İtalya basını da özellikle "thinfluencer" olarak anılan, aşırı zayıflığa özendiren sosyal medya ünlülerinin hedef alınacağını belirtti.

Senatör Balboni, ülkede yılda yaklaşık 4 bin kişinin bu rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunların büyük kısmını gençlerin oluşturduğunu açıkladı.

Balboni, bu bozuklukların "sosyal hastalık" olarak tanınması gerektiğini savundu.


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