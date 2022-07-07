İtalyan Alpleri'ndeki felakette ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesinde bir buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.
Marmolada tepesinin bulunduğu Trento Özerk Vilayeti'nin Başkanı Maurizio Fugatti'den, İtalya'daki çığ felaketine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Fugatti, yaptığı açıklamada, arama çalışmalarında bugün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve böylece geçen pazar günü yaşanan felakette ölenlerin sayısının 10'a çıktığını bildirdi.
1 KİŞİ HALA ARANIYOR
Fugatti, arama çalışmalarının yarın karadan ve havadan devam edeceğini söyledi. İtalyan basını da felaket sırasında kaybolan ve halen bulunamayan 1 kişi olduğunu yazdı.
Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da felakette hayatını kaybedenlerin sayısının kalan 1 kayıpla beraber 11 olacağını ifade ederek, bunun felaketin hemen hemen kesin bilançosu olduğunu kaydetti.
Bu arada, ölen 10 kişiden 6'sının kimlik tespitinin yapıldığı ve 4'ünün İtalya, 2'sinin Çekya vatandaşı olduğu belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Ülkenin kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada tepesinde, 3 Temmuz 'da buz kütlesi koparak çökmüştü. Olay sırasında yürüyüş yapan bir grup dağcı felaketin ortasında kalmıştı.
Bir süredir aşırı sıcak havaların etkisindeki İtalya'da Marmolada tepesinde 2 Temmuz'da hava sıcaklığının 10 derece ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı bildirilmişti.
Yetkililer, İtalya'daki en büyük buzul kütlelerine ev sahipliği yapan Marmolada tepesinde 15 ila 30 yıl gibi bir süreçte küresel ısınma sebebiyle hiç buzulun kalmayacağı konusunda uyarıyor.
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