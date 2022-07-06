Avrupa'da Covid-19 alarmı: Fransa, İtalya ve İspanya'da tatil beldelerine girişler kapatıldı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:20

DailyMail'in haberine göre; İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya ve İspanya'da Covid-19 vakalarında artış görülme başlandı. Birçok Avrupa ülkesinde ise tatil bölgelerine girişler kapatıldı.

İngiltere'de Liberal Demokrat parti sözcüsü ve milletvekili Layla Moran, "İngiltere'den seyahet edecek vatanadaşlara, gittikleri ülkelerde, Covid-19 kısıtlamaları uygulanabilir" dedi.

East Anglia Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Paul Hunter, İngiltere'deki havaalanları ve havayolu şirketleri çalışanlarında pozitif testlerin çoğunlukta olduğunu söyledi. "Birçok tatil ülkesinin mevcut kuralları daha kısıtlayıcı hale getireceğinden şüpheliyim." açıklamasında bulundu.

İspanya'da 1 Temmuz'a kadar her bir milyon kişinin 417'sinde görülen pozitif test sonucu son iki haftada yüzde 61,6 artış göstererek günde 258 kişiye yükseldi. Covid-19'un bu ani artışı ile İspanya'da günlük pozitif vaka sayısı 3 bin 81 oldu.

Vaka sayısında yüzde 78,2 artış gösteren Fransa'da sağlık bakanı Brigitte Bourguignon, Fransa'daki insanların salgını kontrol etmeye yardımcı olmak için toplu taşıma, işyerleri ve dükkanlar gibi kalabalık yerlerde maske takmasının 'vatandaşlık görevi' olduğunu söyledi.

Bakan, "Zorunlu olsun demiyorum ama Fransızlardan toplu taşıma araçlarında maske takmalarını istiyorum. Tavsiye değil, rica ediyorum" dedi.

İtalya'daki pozitif vaka sayısı ülkenin son beş ayda kaydettiği en yüksek seviyeye ulaştı. Sağlık Bakanı Roberto Speranza bu hafta yerel medyaya "enfekte olan herkesin evde kalması gerektiğini" söyledi. Bakan, İtalya'da son rakamlara göre 650 bin kişi Covid-19 sebebiyle karantinada olduğunu aktardı.

1 Haziran'dan bu yana İtalya'ya giriş yapanlardan PCR test sonuçlarını göstermesi istenmiyor ancak toplu taşımada maske zorunluluğu ve pozitif vakalara uygulanan karantina şartı devam ediyor.