İtalyan basını: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okuyabilecek bir falanks oluşturdu

Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:55

Güncelleme: 05.05.2023 - 11:58

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri, dış basında da yankı bulmaya devam ediyor. İtalya merkezli Radio Maria'da "Erdoğan iktidarı kaybederse AB için neler değişir?" başlıklı bir analiz kaleme alındı.

Analizde, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye-İtalya ilişkilerini "bir belirsizlik içinde, gerekli ittifaklar ve akıllıca güvensizlikler, ölçülü dostluklar ve ölçülü antipatiler arasında yaşamaya alıştırdığı" belirtildi.

Analizde Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin, İtalya'nın "kağıt üzerinde bir müttefiki" olduğuna dikkat çekilerek, "Gerçekte ise Türkiye'nin konumu, askeri gücü ve her zaman doğru zamanda gerekli yerde olma becerisi düşünüldüğünde oldukça değerli" ifadeleri yer aldı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsedilen analizde, "Muhalefet partileri arasındaki çatlakları onardı ve CHP'yi Altılı Masa olarak adlandırılan koalisyonun basina getirerek Erdoğan'a meydan okuyabilecek bir falanks oluşturdu" denildi.

"OTORİTER PAKT" ÇÖKÜYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Analizde, Türkiye'de genç neslin oy potansiyeline değinilerek, "Erdoğan ile Türk toplumu arasındaki 'otoriter pakt', özellikle ilk kez oy kullanacak olan yeni neslin uluslararası alanda da değişim çağrısı yapmasıyla çöküyor gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

Kema Kılıçdaroğlu'nun dış politika açıklamalarına atıfta bulunan analizde, "Kılıçdaroğlu, devletler arası diplomasiyi yeniden merkeze alarak Erdoğan'ın çok sevdiği 'liderler diplomasisini' sona erdirmek istiyor" denildi.

"DIŞ POLİTİKASINI BAŞARI OLARAK SUNMAK İSTİYOR"

Erdoğan'ın, son dönemdeki dış politika adımlarını, seçim öncesi "bir dizi başarı olarak sunmak istediği" savunulan analizde, şunlar kaydedildi:

"Türk dış politikası son aylarda komşularıyla olan güçlü rekabet yaklaşımını terk etti ve bölgedeki tüm ülkelerle, özellikle de Körfez monarşileriyle ilişkilerini normalleştirmeye yöneldi. Erdoğan, on yıl süren yüksek gerilimin ardından Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile iyi ilişkiler kurdu, İsrail ile ilişkilerini düzeltti. Erdoğan, herkesle kavga ettikten sonra dış politikasını bir dizi başarı olarak sunmak istiyor."

"MOSKOVA, GÜÇLÜ BİR KARADENİZ KOMŞUSU"

Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı olması halinde "Rusya ile dengeli ilişkiler kuracağı" değerlendirilen analizde, "Ukrayna senaryosunda ve Rusya ile ilişkilerde Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın benimsediği stratejiden çok da farklı bir şey beklememeliyiz: Moskova Türkiye için değerli bir ekonomik ve ticari ortak ve güçlü bir Karadeniz komşusu" denildi.