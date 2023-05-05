Seçim desteği ilan etmişlerdi: AKP’den İsmailağa 'şeyhi'ne ziyaret

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçimlerde iktidara desteğini resmen ilan eden İsmailağa cemaatini ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 09:31
Seçim desteği ilan etmişlerdi: AKP’den İsmailağa 'şeyhi'ne ziyaret
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Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan İsmailağa cemaati, seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini geçen hafta resmi olarak ilan etti.

Bu ilanın ardından AKP yönetiminden cemaate dikkat çeken bir ziyarette bulunuldu. Cemaatin önde gelen isimlerinden Salih Diner, ziyaretin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Fotoğraflarda, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden sonra cemaatin yeni "şeyh"i ilan edilen Hasan Kılıç'ın karşısında, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile AKP'nin bazı milletvekili adayları görülüyor.  


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