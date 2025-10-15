İtalyan model, eski sevgilisi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

İtalya'nın Milano bölgesinde 29 yaşındaki Pamela Genini, eski sevgilisi 52 yaşındaki Gianluca Sonçin tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Genini, saldırganı kapının önünde görünce polisi aramaya fırsat buldu, ancak kurtarılamadı.

Cinayet, polis ekipleri olay yerine ulaşıp kapıyı kırmadan birkaç saniye önce işlendi.

Olay, genç modelin Milano’daki evinde gece yarısına doğru meydana geldi.

İtalyan medyasına göre Sonçin, barışma bahanesiyle kadının evine geldi ancak tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

Tehlikeyi fark eden Genini, yardım istemek için daha önce ilişki yaşadığı bir arkadaşını aradı. Arkadaşı da hemen polisi haberdar etti.

Polis kapıya geldiğinde Genini, “Teslimat geldi” diyerek durumu çaktırmadan kapıyı açmaya çalıştı. Ancak Sonçin, genç kadını balkona kadar sürükleyip defalarca bıçakladı.

Genini’nin çığlıklarını duyan komşular yardıma koştu, fakat polis içeri girdiğinde kadın yaşamını yitirmişti.

SALDIRGAN İNTİHARA KALKIŞTI

Polis, kapıyı kırarak içeri girdiğinde Sonçin’i boğazı kesilmiş halde, intihar girişiminde bulunmuş şekilde buldu.

Hastaneye kaldırılan saldırganın hayati tehlikeyi atlatmasının ardından femicide (kadın cinayeti) suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Apartman sakinleri, zanlının daha önce de kadını taciz ettiğini, defalarca binaya izinsiz girdiğini ve “kapıyı açmazsan seni bulurum” diyerek tehdit ettiğini söyledi.