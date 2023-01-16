İtalya’nın en çok aranan mafya lideri 'Babaların babası' Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 12:30

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 12:44

Reuters

İtalya’nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıllık kaçak hayatının ardından yakalandı.

Sicilya adası merkezli Cosa Nostra’nın ‘’Babaların babası’’ olarak anılan lideri Matteo Messina Denaro, adanın başkenti Palermo’da bir özel klinikte ele geçirildi.

Operasyonu yapan jandarma güçlerinin özel operasyon birimi ROS’un açıklamasına göre Messina Denaro tedavi amacıyla gittiği klinikte tutuklandı.

60 yaşındaki Messina Denaro, 1993’ten bu yana aranıyordu.

Kurbanlarıyla ‘’bir mezarlığı doldurabileceğiyle’’ övünmesiyle hatırlanan mafya liderinin yaklaşık 50 cinayetle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Mafya lideri, onlarca kişiyi öldürmek ya da cinayet emrini vermekten ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Bu cinayetler arasında, bir mafya itirafçısının oğlunun öldürülerek asitle yok edilmesi ve mafyayla mücadele savcıları Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino’ya 1992’de düzenlenen suikastler de yer alıyordu.

Matteo Messina Denaro, yakalanmaktan uzun süre kurtulması nedeniyle çizgi roman kahramanı ‘’Diabolik’’ ismiyle de aranıyordu.

Mafya babasının uzun zamandır kaçak olması nedeniyle güncel görüntüsü de bilinmiyor ve dijital yaşlandırma efektiyle hazırlanan fotoğraflarla aranıyordu.

Messina Denaro’nun yakalandığı haberi kamu yayıncısı Rai’nin haber kanalında ‘’Bugün güzel bir gün’’ diye duyuruldu.

Başbakan Giorgia Meloni de haberi, ‘’Mafya karşısında pes etmediğini gösteren devlet için büyük bir zafer’’ şeklinde yorumladı.