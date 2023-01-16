Trabzon'da kanlı akşam: Gürcü mafya lideri infaz edildi

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:37

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 11:40

Olay, dün akşam saatlerinde Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir siteye 61 VN 966 plakalı otomobil ile giren Gürcistanlı Revaz Lordkipanidze, arkasından gelen yabancı plakalı diğer otomobilden inen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Şüpheli, siteye geldikleri araçtaki kişi ile olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Lordkipanidze, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheliler R.N. ile N.M. ise polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. Olayın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

'YERALTI' KAVGASI

T24'ün aktardığına göre olayın ardından Gürcistan kaynaklı haber siteleri, Trabzon'da cinayete kurban giden kişinin yeraltı dünyasında ‘Rezo Tiflis' adıyla tanınan mafya lideri Revaz Lordkipanidze olduğunu duyurdu.

Çeşitli organize gruplara liderlik ettiği öne sürülen Lordkipanidze'nin soygun ve uyuşturucu suçlarından 15 yıldan fazla tutuklu kaldığı öne sürüldü.

Fransa ve Rusya'da suç örgütü faaliyetlerini yürüten çete liderinin Türkiye'de öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.