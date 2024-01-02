İtalya'nın en yaşlısıydı: 111 yaşında öldü

Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:49

Güncelleme: 02.01.2024 - 11:49

Yıllardır "İtalya'nın en yaşlı adamı" unvanına sahip olan Tripoli Giannini, 111 yaşında vefat etti. "Tripolino" lakaplı Giannini, uzun yaşamının sırrının hafif beslenmek, stresten uzak durmak ve sigara içmemek olduğunu söylemişti.

Oğlu Romano, babasının 31 Aralık günü Toskana bölgesindeki Livorno yakınlarında bulunan Cecina'daki evinde vefat ettiğini duyurdu. Romano, Facebook'tan yaptığı açıklamada "Ölümsüz olduğuna inanıyordu... Fakat babam Tripoli Giannini, [yeni yıla girilen] San Silvestro gününde öldü. 111 yıl, 133 gün yaşındaydı - bu bir rekor! Kendisini 40 yıldan uzun süredir bekleyen eşi Tosca'ya, yani anneme kavuştu" dedi.

1912 yılında Cecina'da doğan Giannini, İtalyan ordusunun bir mensubu olarak iki dünya savaşı, aynı zamanda da iki pandemi gördü. Ağustos ayında 111'inci yaş günü için yapılan kutlamada, uzun yaşamının sırrının her zaman şarap da içtiği hafif öğünler olduğunu söylemişti. Giannini, stresten uzak durduğunu da vurgulamıştı.

İTALYA'DA 100 YAŞININ ÜZERİNDE 22 BİN KİŞİ VAR, SAYININ ARTMASI BEKLENİYOR

Giannini, kendisinden 75 gün büyük olan Fransa vatandaşı André Ludwig'den sonra Avrupa'nın ikinci yaşlı erkeğiydi. İtalyan istatistik kurumu Istat'a göre, ülkede 100 yaşını geçen kişilerin sayısı son yıllarda artıyor. Buna göre, İtalya'da 2023'te 100 yaşının üzerinde 22 bin kişi vardı. Bu bir rekor olarak görülürken, bu kişilerin büyük çoğunluğunun da kadın olduğu belirtiliyor.