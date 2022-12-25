Eski İtalya Dışişleri Bakanı Frattini, 65 yaşında hayatını kaybetti

25 Aralık 2022 Pazar, 11:28

Eski İtalya Dışişleri Bakanı Frattini, başkent Roma'daki bir hastanede kansere karşı verdiği mücadelede yenik düştü.

Reuters'ın haberine göre, kanserle olan savaşı sırasında Danıştay başkanlığı yapan 65 yaşındaki Frattini, daha önce iki kez dışişleri bakanlığı bir kez de Avrupa Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi oldu.

2002-2004 ve 2008-2011 yılları arasında Başbakan Silvio Berlusconi başkanlığındaki hükümetlerde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Frattini, 1990'lı yıllarda Berlusconi ve Lamberto Dini başkanlığındaki hükümetlerde de iki kabine görevi üstlenmişti.

Siyasi faaliyetlerine Sosyalist Parti üyesi olarak başlamış ve daha sonra Berlusconi'nin merkez sağ partilerine katılmıştı.