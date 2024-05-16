İtalya’nın kuzeyini sel vurdu: 15 kişi öldü
İtalya’nın kuzeyinde Emilia-Romagna, Lombardiya ve Veneto bölgelerinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, Emilia-Romagna’da 15 kişini selde hayatını kaybettiğini duyurdu.
İtalya’nın kuzeyindeki Emilia-Romagna, Lombardiya ve Veneto bölgelerinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.
İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, ekiplerin 3 bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü, binlerce müdahale yaptıklarını açıkladı.
İtfaiyeden yapılan açıklamada, Emilia-Romagna bölgesinde 15 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Açıklamada, “16 Mayıs'tan acil durumun sonuna kadar hiç ara vermeden çalışan Ulusal Kolordu'nun hava kuvvetleri tarafından 300'ün üzerinde kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiş ve hastaneye kaldırılan 12 kişi, 6 çocuk, hamile bir kadın, kalp rahatsızlığı olan bazı kişiler ve hipotermi geçiren birçok kişi kurtarılmıştır” denildi.
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