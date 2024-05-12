Endonezya'da sel felaketi: 28 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hala kayıp

Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde şiddetli yağmurlar sele ve heyelanlara neden oldu, en az 28 kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise kayıp. Ulusal afet yönetim ajansı BNPB, felaketten etkilenen bölgelerde temizlik çalışmalarını hızlandırmak için ağır makinelerin sevk edildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:45
Endonezya'da sel felaketi: 28 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hala kayıp
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Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 28 kişinin öldüğü, dört kişiden ise hala haber alınamadığı bildirildi.

Eyalet kurtarma ekibinin başkanı Abdul Malik Reuters'a yaptığı açıklamada, "28 kişinin öldüğünü teyit ettik ve şu anda kayıp dört kişiyi arıyoruz" dedi.

Ulusal afet yönetim ajansı BNPB, cumartesi gecesi başlayan selin Tanah Datar bölgesini sular altında bıraktığını ve beş alt bölgeyi etkilediğini duyurdu.

Ajansın son güncellemesine göre afet 84 eve ve 16 köprüye zarar verdi. BNPB ayrıca tıkanan yolların açılmasını hızlandırmak üzere ağır iş makinelerinin görevlendirildiğini kaydetti.


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