İtalya'nın son 30 yıldaki en büyük mafya davasında yeni gelişmeler

Yayınlanma: 29.11.2023 - 18:14

Güncelleme: 29.11.2023 - 18:17

İtalya'nın güneyinde yer alan tatil beldesi Limbadi kentinde, 7 yıl boyunca kayıp olan 42 yaşındaki anne Maria Chindamo'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma, ülkenin son 30 yılındaki en büyük mafya davasına dönüştü. Chindamo'nun, mafya bağlantıları olan bir komşusuna arazisini satmayı reddettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayetin ayrıntıları, 'Ndrangheta' adlı Calabria Mafyası'nın karmaşık ağına dair şoke edici gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

337 sanığın yargılandığı ve 207'sinin suçlu bulunduğu davada, iki bin 200 yıl hapis cezası verildi. Soruşturmanın 2 bin 500 polis, 600 avukat ve 900 tanığın katılımıyla gerçekleştiği belirtildi. Ndrangheta, Calabria'da Vibo Valentia kasabası ve çevresindeki suç faaliyetleriyle büyük ölçüde ilişkilendirildi.

Davanın odak noktası, beş cinayet ve bu cinayetlere karışan Ndrangheta üyelerinin ortaya çıkan çeşitli suçlarıydı. Bu suçlar arasında işkence, intikam, haraç, uyuşturucu ticareti, oy hilesi ve sigorta dolandırıcılığı gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermek bulunuyor.

İfşaatlar arasında, mafyanın özellikle Calabria'da her yönüyle etkili olduğu ve toplumun birçok alanına nüfuz ettiği ortaya çıktı. Kartellerin kamu sektöründeki işlere, hastanelere, okullara ve hatta mezarlıklara kadar uzandığı belirlendi. Mafya, toplumda korku yaratarak kişisel güvenlik için para talep etti ve direnenlere gözdağı vermek amacıyla direnenleri darp etti.

Davanın en çarpıcı ayrıntılarından biri, cinayet kurbanlarının cesetlerinin nasıl ortadan kaldırıldığıydı. Maria Chindamo'nun ölümüne benzer şekilde, mafyanın isteklerini reddedenlerin cesetleri, domuzlara yedirildi ve domuzların yediği cesetlerden kalan kemikler ise ezilerek toz hale getirildi.

Duruşma, mafya örgütünün ekonomik, sosyal ve siyasi dokuya nasıl sızmış olduğunu gözler önüne serdi. 'Ndrangheta'nın sivil hayatın her alanına yayıldığı, suç kartellerinin iş dünyası, inşaat, siyaset ve kamu hizmetleri üzerinde kontrol sağladığı belirlendi.

Soruşturmayı yöneten Savcı Yardımcısı Vincenzo Capomolla, 'Ndrangheta'nın köklü, yaygın ve rahatsız edici bir suç örgütü olduğunu ve bu örgütün yaşamın her yönünü etkilediğini vurguladı.

Ancak uzmanlar, bu davayla birlikte 'Ndrangheta'ya karşı büyük bir darbe vurulsa da, örgütün büyüklüğü ve karmaşıklığı nedeniyle sorunun tamamen çözülmediğini belirtti. 'Ndrangheta'nın 40'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiği ve yıllık cirosunun 49 milyar sterlin (mevcut kur ile 1 milyar 798 milyon 868 bin 972 TL) olduğu tahmin ediliyor.