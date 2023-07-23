İtalya’ya 5,3 ton kokain taşıyan geminin 8’i Türk 15 mürettebatı gözaltında

Plutus gemisi de kargoyu denize bıraktıktan sonra son destinasyonu olan Türkiye’ye doğru açılırken durduruldu ve Sicilya’daki Termini Imerese limanına çekildi. Limana yanaşmasının ardından dün gemiye el koyulduğu ve 15 kişilik mürettebatın tamamının gözaltına alındığı açıklandı.

Kamu yayıncısı Rai’nin haberine göre geminin kaptanı Ukraynalı, mürettebatın 8’i Türk. Mürettebat halen Sicilya’nın başkenti Palermo’daki Pagliarelli hapishanesinde tutuluyor.

La Repubblica gazetesi de Plutus isimli geminin bir Türk armatöre ait olduğunu, şu aşamada geminin sahibi hakkında soruşturma açılmadığını belirtti.

Mali Polis, ele geçirilen kokainin İtalya iç pazarı için taşındığını ve toplam piyasa değerinin 850 milyon euro’yu aştığını belirtmişti.

BBC Türkçe’ye bilgi veren Albay Gianluca Angelini, ticari geminin Güney Amerika’dan denize açıldığını ve son varış noktasının Türkiye olduğunu söylemişti.

İtalya basınındaki haberlere göre de yük gemisi Haziran ayında Santo Domingo limanından ayrıldıktan sonra Trinidad ve Tobago’dan, ardından da Kanarya Adaları’ndaki Las Palmas limanından geçmişti.

Hafta içindeki operasyonun, Avrupa’ya uyuşturucu kaçakçılığının rotaları ve uyuşturucu yüklü kargoların daha sonra yerel tekneler tarafından alınmak üzere denize bırakılması şeklindeki yöntemle ilgili daha fazla bilgi sağlayacağı düşünülüyor.