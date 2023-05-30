İtfaiyecilerden uyarı: 'Bu ihmal araçlarınızı tutuşturabilir!'

Yayınlanma: 30.05.2023 - 13:11

Güncelleme: 30.05.2023 - 13:11

Pek çoğumuz aylarca süren serin havaların ardından yaz sıcaklarını sevinçle karşılayacak olsak da ani mevsimsel değişimler, alışık olmadığımız bir dizi soruna yol açabilir ve bizleri beklenmedik tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir.

Güneşin kendini göstermesiyle birlikte cildimizi zararlı UV ışınlarından korumamız gerektiğini biliriz, ancak sıcağın altında geçirdiğimiz uzun bir günün ardından güneş çarpmasına da maruz kalabiliriz. Tabii sıcak havaların getirdiği bundan daha büyük riskler de var.

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNE DİKKAT!

İngiltere'nin Nottinghamshire kentindeki itfaiye servisi, "arabada bırakılmış güneş gözlüklerinin" neden olduğu bir araç yangınına dair fotoğraflar yayınlayarak, arabalarımızda bıraktığımız eşyalar konusunda dikkatli olmamız gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Servis, hafta sonu Twitter'da paylaştığı bir fotoğrafın altına şunları yazdı:

"Güneş güçlüdür ve yangına neden olabilir. Daha önce gösterge panelinde bırakılan güneş gözlüklerinin neden olduğu bir yangına müdahale ettik. Yansıtıcı nesnelerinizi güneş ışığından uzak tutun..."

İtfaiye servisi, olayın 27 Mayıs Cumartesi günü saat 17.05'te Nuthall'da meydana geldiğini doğruladı ve ekledi:

"Stockhill'den bir itfaiye aracı olaya müdahale etti. Pek çok kişi böylesine standart, gündelik bir eşyanın yarattığı hasar karşısında hayrete düştü..."