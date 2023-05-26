Üsküdar'da restorasyon çalışması yapılan tarihi caminin çatısında yangın çıktı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 09:31

Güncelleme: 26.05.2023 - 09:31

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Selman-ı Pak Caddesi'ndeki tarihi Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii'nde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangının, restorasyon çalışmaları devam eden camiinin çatısında kaynak yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında, çatı alev alev yandı. Çevredekiler, yangın anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

"MİNARE SÖKÜLDÜ..."

Camiye namaz kılmaya gelen Mehmet Aslan, "Abdest almaya indim, bir baktım dumanlar yükseldi. Alev çıkıyordu. Burada çalışma vardı. Galiba kaynak ile çalışıyorlardı. Ondan dolayı yanmaya başladı. Minare söküldü yeniden yapıyorlardı" dedi.