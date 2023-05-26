2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Üsküdar'da restorasyon çalışması yapılan tarihi caminin çatısında yangın çıktı

İstanbul Üsküdar'da tarihi Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii'nin çatısında restorasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 09:31
Üsküdar'da restorasyon çalışması yapılan tarihi caminin çatısında yangın çıktı
Abone Ol google-news

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Selman-ı Pak Caddesi'ndeki tarihi Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii'nde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangının, restorasyon çalışmaları devam eden camiinin çatısında kaynak yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında, çatı alev alev yandı. Çevredekiler, yangın anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. 

"MİNARE SÖKÜLDÜ..."

Camiye namaz kılmaya gelen Mehmet Aslan, "Abdest almaya indim, bir baktım dumanlar yükseldi. Alev çıkıyordu. Burada çalışma vardı. Galiba kaynak ile çalışıyorlardı. Ondan dolayı yanmaya başladı. Minare söküldü yeniden yapıyorlardı" dedi. 


Üsküdar Şeyh Devati Mustafa Efendi Cami restorasyon Yangın

İlgili Haberler

Bursa’da restorasyon çalışmaları sırasında kaza: 2 yaralı

Bursa’da restorasyon çalışmaları sırasında kaza: 2 yaralı
İş makinelerinin varlığıyla dikkat çeken Kız Kulesi restorasyonunda son durum

İş makinelerinin varlığıyla dikkat çeken Kız Kulesi restorasyonunda son durum
Mimar Prof. Dr. Ahunbay, Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona gelindiğini açıkladı

Mimar Prof. Dr. Ahunbay, Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona gelindiğini açıkladı

En Çok Okunan Haberler