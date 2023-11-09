Ivanka Trump, New York'taki davada ifade verdi

Yayınlanma: 09.11.2023 - 08:03

Güncelleme: 09.11.2023 - 08:03

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesi binasına, dışarıda bir grup protestocunun “Suç ailesi” sloganları arasında geldi.

Mahkemede tanık sandalyesine alınan Ivanka Trump’a, savcılık avukatı Lou Solomon, babasının şirketlerindeki genel rolü, emlak varlıklarının geliştirilmesi ve finansmanların güvence altına alınması konusunda sorular sordu.

Ivanka Trump, babasının emlak sektöründeki finansal işlerine ve bankalardan aldığı kredilere dair, "Finansal tablolarla ilgili herhangi bir tartışmayı spesifik olarak hatırlamıyorum" şeklinde yanıtlar verdi.

Savcılık avukatlarından sonra Trump’ın savunma avukatı Jesus Suares tarafından sorgulanan Ivanka Trump, babası hakkındaki suçlamaları reddederek, iddiaların aksine bankaların Trump şirketleri ile çalışmaya her zaman istekli olduğunu savundu.

Ivanka Trump, en son 6 Kasım’da babası Trump’ın hakim karşısına çıkmasının ardından Trump ailesinden ifade veren 4’üncü kişi oldu.

Trump'ın çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump da geçen hafta aynı davada ifade vermişti.

2 Ekim'de başlayan ve aralık ortasına kadar sürmesi beklenen söz konusu yargılama sonucunda davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, Trump şirketlerine ne kadar para cezası verileceği, New York eyaletinde iş yapma ehliyetlerinin iptal edilip edilmeyeceği gibi konular üzerinde karara varacak.

Davanın cezai değil hukuki bir dolandırıcılık davası olması nedeniyle yargılama sonucunda herhangi birinin hapis cezası alması öngörülmüyor.

Hakkında daha önce "cinsel taciz" ve "vergi dolandırıcılığı" suçlamalarıyla açılan davaların duruşmalarının birçoğuna katılmayan eski ABD Başkanı Trump'ın, bu davanın duruşmalarına, ifade verme zorunluluğu bulunmamasına rağmen defalarca katılması "sürpriz bir gelişme" olarak medyanın yoğun ilgisine neden olmuştu.