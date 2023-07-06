İzlanda'daki bir yanardağ, deprem dalgası nedeniyle 'günler içinde' patlayabilir

Yayınlanma: 06.07.2023 - 12:45

Güncelleme: 06.07.2023 - 12:45

İzlanda'da iki gün içinde kaydedilen 1.200 depremin ardından dev bir yanardağın birkaç gün içinde patlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Fagradalsfjall bölgesindeki Reykanes yarımadasında 4 Temmuz'dan bu yana kaydedilen sarsıntılar paniğe yol açarken, İzlanda Meteoroloji Ofisi ve İzlanda Üniversitesi'nden bilim insanları sivil savunma yetkilileriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Yerel medya, Nisan ayının başından bu yana magmanın yükselmesi ve yeryüzünün altında birikmesiyle sismik aktivitenin arttığını kaydetti.

1.200 depremden sekizi üç şiddetinin üzerinde olup, en güçlüleri 3,6 ile 3,7 arasında olduğu belirtildi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden Elísabet Pálmadóttir, ekibinin durumu yakından takip ettiğini söyledi.

Araştırmacı Magnús Freyr Sigurkarlsson da sızma faaliyetinin yaklaşık beş kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve magmanın biriktiğini söyledi.

Magnús, "Böyle devam ederse birkaç gün içinde bir patlamanın meydana gelebileceğini düşünüyoruz" dedi.