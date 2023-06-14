İzmir'de Nova Kakhovka Barajı'na yapılan saldırı protesto edildi: Rusya soykırım yapıyor

Yayınlanma: 14.06.2023 - 17:29

Güncelleme: 14.06.2023 - 18:05

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus güçlerinin denetimi altındaki Nova Kakhovka Barajı düzenlenen saldırının yankıları sürüyor. Barajın vurulması sonrası birçok yerleşim yeri sel sularının altında kalması İzmir'de yaşayan Ukraynalılar tarafından protesto edildi.

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan Ukraynalılar, İngilizce, Ukraynaca ve Türkçe pankartlar eşliğinde "Savaşa hayır" sloganları attı. Ukrayna Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın ardından savaşta yaşamanı yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"RUSYA TERÖRİST BİR DEVLET"

Yapılan basın açıklamasını okuyan İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Oksana Özek, "Kakhovka hidroelektrik santral barajının 6 Haziran 2023'te patlaması, Ukraynalıların soykırımını, Ukrayna'daki çevresel durumun kötüleşmesini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı taarruzunu zorlaştırmayı amaçlayan önceden planlanmış bir terör eylemiydi. Bu, Rusya'nın terörist bir devlet olduğunun bir başka kanıtıdır" diye konuştu.

KARADENİZ TEHLİKE ALTINDA

Savaşın küresel gıda fiyatlarını artıracağına dikkat çeken Özek, "Suyun emdiği tehlikeli ve zehirli maddelerin, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin ve gömü alanlarının miktarını bir düşünün. Tüm bu atıklar şu anda Karadeniz'de ve Türkiye de dahil olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin sivil nüfusu için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Çok sayıda insan ve hayvan boğularak öldü ve cesetleri Karadeniz kıyılarına vuruyor. Bu su akışı, Karadeniz'e anti-tank mayınları ve patlayıcı cihazlar getirmiştir. Karadeniz bölgesi şu anda büyük bir tehlike altındadır ve Türkiye'yi bu bölgenin güvenliğini sağlamak üzere tedbir almaya çağırıyoruz. Bu artık küresel bir sorun haline gelmiştir; bu nedenle tüm dünyayı terörizme karşı birleşmeye, doğanın ve insan hayatının yok edilmesine karşı koymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.