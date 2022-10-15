Jamaika'da 'suça teşvik ettiği' gerekçesiyle şarkılar yasaklandı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 10:07

Jamaika yayın düzenleme kurumu, çok sayıda şarkıyı suça, uyuşturucu kullanımına, ateşli silah kullanımına ve dolandırıcılık faaliyetine özendirdiği gerekçesiyle yayın yasağı getirdi.

The Guardian'ın aktardığı haberde, Jamaika hükümeti, yasağı "Suçun, Jamaika kültürünün ve toplumunun kabul edilen bir özelliği olduğu yönünde yanlış bir izlenim verebilecek" açıklamasıyla kabul etti.

Latin Amerika ülkelerinde suç araştırmaları yapan Insight Crime araştırma merkezinin 2021 yılı raporuna göre, Jamaika, Latin Amerika ve Karayipi arasında "cinayet oranı" en yüksek ülke olarak yer aldı.

SANATÇILAR ŞİKAYETÇİ

Jamaikalı sanatçılar, Jamaika hükümetinin suçu engelleme girişimleri sonrasında gelen yasakları eleştirdi.

Jamaikalı Grammy ödüllü müzik yapımcısı ve şarkıcısı Stephen McGregor, "Sanat hayatı taklit ediyor ve müzik Jamaika'da gerçek hayattan geliyor. Ancak hükümet, istediği ahlaki kalıba uymadığı için şarkıları engellemeye çalışıyor" dedi.

McGregor, sanatçıların yasağı ifade özgürlüğü sorunu olarak gördüğünü ve şiddettin temel nedenini ele almada daha iyi çalışması gerektiğini söyledi.

McGregor, yayın yasağının sebebinin aslında hükümetin kendi başarısızlıklarını gizlemek amacıyla olduğunu savundu.

Rvssian, NotNice ve Romeich gibi diğer Jamaikalı sanatçılar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla yasağı eleştirdi. Sanatçılar, Spotify ve YouTube aracılığıyla yasağın etkisinin olmayacağını savundu.

Jamaika Yayın Komisyonu, kamu yayınlarındaki bu tür müzik veya videoların "savunmasız ve kolay kolay etkilenen gençler arasındaki suçları normalleştirdiğini" söyledi.