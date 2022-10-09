L-Gante kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? L-Gante şarkıları nelerdir?

09 Ekim 2022 Pazar, 15:28

L-Gante, 5 Nisan 2000'de Arjantin'de dünyaya geldi. Gerçek adı Elian Ángel Valenzuela'dır. Bekar bir anne tarafından büyütülen L-Gante çocuk yaşlarda bir plastik fabrikasında çalışmaya başladı. Müzik ile uğraşmaya 15 yaşında başladı. L-Gante ilk şarkısını 2017'de YouTube'a yükledi. 2020'de, yapımcı Papu DJ ile yaptığı işbirliği "L-Gante RKT", Arjantin Billboard Hot 100 listesine 52. sıradan giriş yaptı ve Ocak 2021'de ikinci sıraya yükseldi .

Özel yaşamı

2021 yılında Tamara Báez ile beraberliğinden Jamaika adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi.

L-Gante şarkıları

2018

"Uno más uno"

"Gucci"

"Uno más uno (Remix)"

"Pinto el calor"

2019

"Tik tok"

"Choke choke"

"Mary (Remix)"

"Que lo wa (Remix)"

"Que choque el culo"

"Pal piso"

"Alerta alarma"

"Viski kola"

"Zengin"

2020

"Aleteo 420"

"Pitbull terrier biry"

"Tik tok (Remix)"

"Aleteo 420 - Remix"

"L-Gante RKT"

"RaM"

"Pistola"

"Enrolo y quemo"

"Malianteo 420"

"Malianteo 420 - Remix"

"El barrio"

"Vino y pomelo"

"Pompa pa tra - Remix"

2021

"Pandillero"

"Clandestina 420"

"Dentro del Party"

"Pistola (Remix)"

"Titubeo"

"Pasame el künt"

"Chapa y carbón"

"Combi nueva"

"Mi banda encendida"

"Barra libre"

"Detrás del hit"

"PPT (Patita pa tra)"

"Tinty pis"

" L-Gante: Bzrp Music Sessions, Cilt 38 "

"Lassie"

"Pistola (Remix)"

"Lassie (DJ Alex Remix)»

"Visionario"

"Internacional Love 420"

"Donde Están Los Guachos"

"Vivimos Como Capos"

"Por Tu Lengua (Remix)"

"C Piko La Clandestina"

" Bar "



