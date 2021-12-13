Ekonomistlerden endişelendiren dolar yorumu: Ülkemiz kıtlığa doğru koşuyor

13 Aralık 2021 Pazartesi, 14:13

Merkez Bankası, dolar kurunun 14 TL'yi aşarak tarihi zirvesini yenilemesinin ardından dövize dördüncü kez müdahalede bulundu. Gün içerisinde 14,75'i bulan Dolar/ TL Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından 14,23 seviyelerine geriledi.

TL'de art arda gelen sert değer kayıplarının ardından sosyal medya hesabından yaşanan duruma tepki gösteren ekonomist Emin Çapa, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomist olsa korkardım. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini ekonomist sandığı için dehşet içindeyim'' ifadelerini kullandı.

''REZERV SATARAK BU İŞ YAPILMAZ''

Ekonomist Özgür Demirtaş ise, ''Dolar/TL maalesef 14 seviyesini de geçti. Böylece geçen hafta 14 seviyesini geçmesin diye satılan onca dolarımız da boşa gitti. Rezerv satarak bu iş yapılmaz diye çok uyardı ben ve benim gibi bir çok kişi…'' paylaşımını yaptı.

''ÜLKEMİZ KITLIĞA DOĞRU KOŞUYOR''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir diğer isim ekonomist Evren Devrim Zelyut ise, ''AKP adım adım ülkemizi mega dolar krizine götürüyor! Kur 14'ü aştı! AKP'nin dışa bağlı modeli varken, KOBİ'lerimiz artan girdi maliyetleri ile iflasa! Halkımız batan firmalar ile işsizliğe ve açlığa! Ülkemiz kıtlığa doğru koşuyor! Ve diyor ki: Kurun seviyesi önemli değil'' diyerek tepkisini belirtti.