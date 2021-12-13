Dolar uçtu: Sosyal medyada eski fiyatlar gündem oldu
Döviz kurundaki sert dalgalanmalar TL'nin değer kaybındaki makası açmaya devam ediyor. Her sektöre zam üstüne zam gelirken sosyal medyada paylaşılan video ise gündem oldu.
Türk Lirası'nın dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı ise yüzde 46'yı aştı.
Durum böyle olunca akaryakıt, yiyecek, giyim ve otomotiv gibi birçok sektöre zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.
Yurttaşların cebini zam yakmaya devam ederken ise sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu.
Videoda bilgisayarların 430 TL, yiyeceklerdeki tek iskender yemeğinin 4,50 TL, akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmezken motorinin litre fiyatı 1.95 kuruş olduğu görülüyor.
İlgili Haberler
- Kapalıçarşı esnafı açıkladı: 'Bu süreç 3 ay daha devam edecek'
- Son dakika | Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- Ekonomistlerden endişelendiren dolar yorumu: Ülkemiz kıtlığa doğru koşuyor
Video Haberler
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
En Çok Okunan Haberler
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Arınç canlı yayını terk etti
- Bakan Özer'den uzaktan eğitim değerlendirmesi
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Peker aylar sonra kamera karşısında
- Son ankette 3 parti dikkat çekti
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın iddiası!
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- Ünlü oyuncu saldırıya uğradı