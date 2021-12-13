Dolar uçtu: Sosyal medyada eski fiyatlar gündem oldu

13 Aralık 2021 Pazartesi, 15:13

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı ise yüzde 46'yı aştı.

Durum böyle olunca akaryakıt, yiyecek, giyim ve otomotiv gibi birçok sektöre zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

Yurttaşların cebini zam yakmaya devam ederken ise sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu.

Videoda bilgisayarların 430 TL, yiyeceklerdeki tek iskender yemeğinin 4,50 TL, akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmezken motorinin litre fiyatı 1.95 kuruş olduğu görülüyor.